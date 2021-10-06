Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці

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За понад місяць роботи податкової амністії українці задекларували активів на 56,5 млн грн і сплатили з них податок.

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

Кошти декларували у різних валютах, в еквіваленті сума становить 56,5 млн грн.

З цих активів сплатили майже 3 млн грн податків до бюджету.

Цікаво, що за перші три тижні амністії було задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

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Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата була пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки, запуск якого згодом перенесли до кінця листопада.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Економічна правда