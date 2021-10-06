Напад на журналістів: наглядова рада Укрексімбанку перевіряє обставини

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Наглядова рада Укрексімбанку заявила, що розпочала перевірку обставин щодо нападу керівництва банку на журналістів Радіо Свобода.

Про це повідомила пресслужба банку.

У наглядовій раді "занепокоєні та стурбовані звинуваченнями проти Банку у перешкоджанні журналістській діяльності". Члени НР додали, що вже розпочали перевірку обставин та вживають "всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації".

"Наглядова рада беззаперечно підтримує незалежність засобів масової інформації та надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості Банку з дотриманням найвищих етичних стандартів", – резюмується у заяві.

Нагадуємо:

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів.

В Офісі президента заявили, що вважають логічною щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після його нападу на журналістів Радіо Свобода.

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Економічна правда