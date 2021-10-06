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Франція та Іспанія закликали ЄС розслідувати стрибок цін на газ

Середа, 6 жовтня 2021, 09:41
 
unsplash

Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії  закликали ЄС розслідувати причину стрімкого зростання цін на газ.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Міністри виступили зі спільною заявою з проханням до ЄС розробити інструментарій, щоб "негайно реагувати на різкий стрибок цін". Вони закликали до розслідування, чому поточних газових контрактів було недостатньо; заявили, що блок повинен координувати закупівлі, щоб "підвищити нашу переговорну позицію", і закликали до перегляду ринків електроенергії.

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, на наступному тижні збирається опублікувати комплекс заходів, яких національні уряди можуть вжити, щоб послабити вплив високих цін.

Що передувало: 5 жовтня ф'ючерси на газ у Європі встановили історичний рекорд - перевищивши позначку в 1400 дол за тисячу кубів (1427 дол).

Знати більше: На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ

Нагадаємо:  

  • Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі.

  • Ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ.

  • Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Українська правда

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