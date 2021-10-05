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У КМДА кажуть, що лише готуються посилювати карантин

Вівторок, 5 жовтня 2021, 20:30
 
фото: УП

У КМДА наголошують, що Київ готується до можливого посилення карантину, але наразі відвідувачам держадміністрацій, ЦНАПів, підприємств та організацій не потрібен COVID-сертифікат або ПЛР-тест, оскільки столиця у "жовтій" зоні.

Джерело: КМДА

Деталі: У мерії столиці відреагували на Протокол №15, яким на засіданні ковідного штабу ухвалили необхідність людям від 18 років мати ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест у всіх підприємствах та організаціях столиці, незалежно від форми власності. 

У мерії наголошують, що нібито цей протокол "не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а наголошує на необхідності виконання вимог постанови Кабміну".

Дослівно: "Київ готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки…

Поки столиця залишається у "жовтій" зоні, і основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, у тому числі ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID".

Передісторія: 5 жовтня стало відомо, що Київська адміністрація посилила карантинні заходи у столиці – починаючи з 5 жовтня відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, прийматимуть лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста.

Цю інформацію оприлюднила Солом’янська РДА. Пізніше повідомлення видалили.

Українська правда

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Київ карантин

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