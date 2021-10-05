Зеленський запросив ізраїльських інвесторів: особисто гарантує захист інвестицій

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Ізраїль мають великий інвестиційний потенціал - каже, що Україна чекає ізраїльських інвесторів, а уряд і він особисто гарантують захист усіх інвестицій.

Про це він сказав у своїй заяві за результатами зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Києві, передає ОП.

За словами президента України, Ізраїль є важливим партнером у регіоні Близького Сходу, а завдяки Угоді про зону вільної торгівлі відкриваються нові можливості для розширення двосторонньої співпраці.

"Ізраїль є нашим великим другом і партнером у регіоні Близького Сходу - як з політичної й безпекової, так і з торговельно-економічної та гуманітарної точок зору. Водночас потенціал нашої двосторонньої взаємодії, вважаю, не вичерпано. І нові можливості для неї відкриває набуття чинності Угодою про вільну торгівлю", - сказав Зеленський.

За його словами, вказана Угода вже працює: вперше від початку пандемії зростають обсяги взаємної торгівлі товарами.

"Це додає нам упевненості в повному відновленні торгівлі та в перевищенні цих показників, доковідних показників", - додав він.

"Новітні технології та інновації, кібербезпека, охорона здоров'я, фармацевтика, космічні програми, банківська справа та фінанси, будівництво та сільське господарство - це лише окремі перспективні сфери для розвитку інвестиційної співпраці між нашими державами", - зазначив президент.

За його словами, Україна чекає ізраїльських інвесторів, а уряд і він особисто гарантують захист усіх інвестицій.

Зеленський додав, що Україна зацікавлена у вивченні та використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій.

"Ізраїльські компанії можуть з користю використати колосальний потенціал України - нового технологічного хабу Європи", - резюмував він.

Економічна правда