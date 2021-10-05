Глава Мінфіну про скандал з "Укрексімбанком": Будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі

фото: міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво державного "Укрексімбанку" має зробити все, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами.

Про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи конфлікт між головою правління банку та журналістами програми "Схеми".

Міністр закликав до справедливого вирішення конфлікту з повагою до цінностей свободи слова.

"Зараз треба зробити максимум для того, щоб вихід з конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова", - заявив Марченко.

Він додав, що його неприємно здивувала ця ситуація.

"Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні задавати будь-які питання, а всі представники держави зобов'язані і повинні відповідати на ці питання настільки, наскільки це можливо", - підкреслив міністр.

Він додав, що запросив повну інформацію про те, що сталося.

"Повинна бути і реакція правоохоронців, оскільки подано відповідну заяву журналістами", - резюмував Марченко.

Нагадаємо:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці перевіряють факт перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми", їх опитають столичні прокурори.