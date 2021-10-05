Паливна криза у Британії: всього 27 водіїв з ЄС погодилися приїхати на допомогу

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Всього 27 водіїв бензовозів з ЄС подали заявки на роботу у Великій Британії в рамках урядової програми для подолання паливної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Це означає, що тільки частина з 300 віз, доступних для водіїв вантажних автомобілів в паливній галузі, буде використана.

Цифра ставить під сумнів ширші плани з найму ще 4700 водіїв вантажівок в кінці цього місяця, щоб знизити навантаження на поставки до Різдва. Їм пропонуються робочі візи терміном до березня.

Представники паливної галузі повідомили, що нездатність найняти більше водіїв, ймовірно, призведе до подальших затримок з поповненням запасів на АЗС і може змусити уряд довше покладатися на допомогу армії.

Асоціація роздрібних торговців бензином повідомила в понеділок, що п'ята частина автозаправних станцій в Лондоні і на південному сході залишилися без палива. Трохи більше половини мали як бензин, так і дизельне паливо.

Минулого тижня на переважній більшості автозаправних станцій в деяких частинах Британії закінчилося паливо.

Британія зіткнулася з панікою на АЗС, коли нафтові компанії оголосили, що у них недостатньо водіїв для перевезення бензину і дизельного палива з нафтопереробних заводів.

Уряд Британії раніше оголосив про видачу 5000 тимчасових віз для іноземних водіїв вантажівок, щоб заповнити нестачу водіїв, яка посилюється Covid, Brexit та іншими факторами.

Водночас на вихідних прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що проблеми з відсутністю палива на заправках викликані попитом і їх не вирішити запрошенням водіїв з-за кордону.