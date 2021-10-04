У ЄС закликають заборонити рекламу викопного палива

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У понеділок понад 20 екологічних і кліматичних груп почали кампанію із заклику до заборони спонсторства і реклами викопного палива в Європейському Союзі, аналогічної до заборони реклами тютюну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Понад 80 активістів організації Greenpeace заблокували вхід на нафтопереробний завод Shell в нідерландському порту Роттердам, щоб привернути увагу до запуску Європейської громадянської ініціативи, яка закликає до заборони реклами.

Акція відбувається менш ніж за місяць до початку кліматичного саміту ООН з питань клімату в Глазго.

Shell заявила, що компанія інвестує мільярди доларів у "низьковуглецеву енергію".

"Щоб допомогти змінити структуру продажів енергії Shell, нам необхідно швидко розвивати ці нові підприємства. Це означає, що ми повідомляємо нашим клієнтам через рекламу або соціальні мережі, які рішення щодо низького рівню викидів вуглецю ми пропонуємо зараз або розробляємо, щоб вони могли переключитися на них, коли настане відповідний момент", - заявили у компанії.

Заклики до заборони на рекламу, пов’язану з викопним паливом, стають все більш популярними в ЄС. Раніше цього року Амстердам ввів заборону в міській мережі метро на рекламу, пов'язану з так званими "викопними продуктами".