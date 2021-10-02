Шмигаль презентував народним депутатам програму діяльності Уряду

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Під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності Уряду.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У Програму, за його словами, увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу Президента, а також понад 500 залучених експертів.

"Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів", — прем’єр.

Денис Шмигаль наголосив, що метою Програми є:

— сервіс для громадян;

— прогнозовані джерела фінансування;

— досягнення очікуваних результатів;

— контроль за виконанням.

Нагадуємо:

29 червня ЕП повідомляла, що Кабінет Міністрів розробив нову, вже третю Програму дій до 2024 року – тепер вона втричі більша і охоплює цілі від інфраструктури до енергетики, бізнесу та інвестицій.

4 червня 2020 року Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами. Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Народні депутати провалили голосування за оновлену програму діяльності Кабінету міністрів.

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