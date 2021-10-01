Київ та Стокгольм з’єднає прямий рейс

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Угорський лоукостер Wizz Air повертається на маршрут з Києва до Стокгольма з середини грудня.

Про це повідомляє профільне видання avianews.

Wizz Air з 16 грудня повернеться на маршрут між столицями України та Швеції. Компанія здійснювала за ним рейси з 2010 року, проте згодом зачинила. У 2019 році маршрут також зупинив інший лоукостер – ірландський Ryanair.

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: щочетверга та неділі. У Швеції він сідатиме в аеропорті Скавста, який є основним для бюджетних авіаліній. Він розташований за 100 км від Стокгольма, відтак треба докласти певні зусилля, аби дістатися до міста.

Квитки на автобус зі Скавсти до столиці країни коштують близько 20 євро в один бік. Водночас квиток на рейс з Києва коштуватиме ще 25 євро в один бік.

Зазначається, що новий рейс відновить пряме сполучення між Україною та Швецією, адже наразі такі маршрути відсутні.

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Швеція з 26 липня скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема, туристичних подорожей для громадян України.

Країна визнає всі вакцини, зареєстровані в Україні.