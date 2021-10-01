Зупинка транзиту газу в Угорщину через Україну: Вітренко чекає санкцій проти оператора "Північного потоку-2"

Юрій Вітренко фото: еп

У "Нафтогазі" очікують накладення санкцій на оператора "Північного потоку-2", "дочки" "Газпрому", через припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну до Угорщини.

Про це у Facebook написав голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Це наявна демонстрація того, що станеться після запуску Північного потоку-2, якщо до того часу Кремль не розблокує доступ до транзиту через Україну для "третіх осіб". Наприклад, щоб європейські покупці газу від Газпрому могли отримувати газ на кордоні Україна-РФ і щоб вони могли самі обирати маршрут транзиту з Росії до Європи", - пише Вітренко.

За його словами, Україна "публічно і непублічно" попереджала партнерів у Німеччині і США, що так може статися, і "що припинення фізичного транзиту через Україну створить величезні загрози для України та для Європи".

Вітренко пише, що Кремль це робить навмисно.

"Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї.

У спільній заяві США та Німеччині зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію Газпрому, оператора Північного потоку-2. Чим раніше це станеться, тим краще", - підкреслив він.

"Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини. Без цього транзиту Угорщині було б дуже складно. Ми у повній відповідності до європейських правил створили "гарантовані потужності" (firm capacity) для транспортування газу з України до Угорщини.

А ось гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України угорська сторона так і не створила. Тобто Угорщина може гарантовано отримувати газ з України, а ми з Угорщини - ні. Ось така "одностороння" європейська інтеграція поки у нас з Угорщиною", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

З 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

Економічна правда