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Партнер "Газпрому" з ЄС очікує на затяжну сертифікацію "Північного потоку-2"

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:00
 
фото: cnn

Клаус-Дітер Маубах, глава концерну Uniper, одного з європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2", вважає, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Сертифікація трубопроводу, наскільки я знаю, завершиться так пізно, що він, швидше за все, не зможе допомогти нам цієї зими", - сказав Маубах.

Хоча газопровід довжиною 1200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.

Після того, як німецький регулятор завершить перевірку, орган надішле проєкт рішення до Європейської комісії.

Uniper є однією з п'яти західних компаній, які є фінансовими партнерами у інфраструктурному проєкті "Північний потік-2" під керівництвом "Газпрому".

Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі. 

Які наслідки це може мати, читайте в статті керівника департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.

Європейська правда

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Північний потік газ Газпром ЄС Росія

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