ARX — лідер страхового ринку за даними Національного банку України

Згідно закону про спліт з липня 2020 року НБУ є регулятором більшої частини ринку небанківських фінансових установ.

Протягом року Національний банк здійснював нагляд над страховим ринком України, рішуче реагував на порушення окремими установами регуляторних вимог — зупинив дії або анулював ліцензії порушників. Ключовими завданнями багатьох фінансових установ залишаються приведення діяльності у відповідність до вимог регулятора та поліпшення ефективності роботи.

Наразі Нацбанк оприлюднив показники діяльності страхових компаній за I півріччя 2021 року.

Страхова компанія ARX займає перше місце на ринку за чистими заробленими страховими преміями - 1,319 млрд грн

ARX займає друге місце за критерієм чистого прибутку - 123,6 млн грн

Також ARX увійшла у ТОП-3 за страховими виплатами та відшкодуваннями - 603 млн грн.

Усі страхові компанії в I півріччі 2021 року зібрали чисті страхові премії на 23,48 млрд грн (+25,6%), а виплатили чистих страхових виплат на 8,552 млрд грн (+28,8%).

Також Нацбанк повідомляє, що в цілому фінансовий результат ризикових страховиків зріс у ІІ кварталі завдяки зростанню обсягів премій. Крім пожвавлення страхування, позитивно на прибуток вплинуло зменшення ліквідаційних, адміністративних та інших витрат.

Страхування життя також є прибутковим, переважно завдяки доходам від фінансових інвестицій. Кількість порушників вимог до платоспроможності та ризикових операцій суттєво знизилася. Станом на 1 липня 23 страховиків-ліцензіатів не виконували нормативи платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів.