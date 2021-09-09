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Москва і Берлін обговорили питання транзиту газу через Україну після 2024 року

Четвер, 9 вересня 2021, 11:14
 
фото: comar

Віцепрем'єр РФ Александр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзеє в ході робочої зустрічі обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Сторони також домовилися продовжити консультації з цього питання.

Крім того, на зустрічі були розглянуті актуальні питання торговельно-економічної взаємодії Росії та Німеччини. "Німеччина була, є і залишиться в майбутньому головним партнером для російського ПЕК на європейському напрямі", - зазначив Новак.

Нагадаємо, у серпні Федеральний уряд Німеччини призначив уповноваженого щодо забезпечення газового транзиту Україною.

У його завдання, серед іншого, входить проведення двосторонніх переговорів, пошук компромісних ліній і залучення третіх країн.

Таким чином німецький уряд виконує зобов'язання за угодою з США щодо "Північного потоку-2", за якою такий уповноважений мав бути призначений.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Європейська правда

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Німеччина Північний потік

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