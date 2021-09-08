Всі розділи
Укр / Рус

Держкомісія найближчим часом розгляне посилення карантину по всій країні – Шмигаль

Середа, 8 вересня 2021, 14:30
 
фото: УП

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій найближчим часом розгляне встановлення "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки на території всієї України.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабінету міністрів 8 вересня

Пряма мова: "Задля уникнення можливих жорстких локдаунів або "червоних" зон ми маємо діяти на випередження. Ми повертаємось в режим роботи регулярних засідань комісїї ТЕБ та НС. Вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де буде розглядатись питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної безпеки по всій країні".

Що передувало: Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і, як наслідок, з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

Читайте також Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін Шмигаль коронавірус карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд готує випуск 20 мільярдів облігацій для масштабування "Доступної іпотеки" 8 вересня 2021, 15:39
Шмигаль про підготовку до опалювального сезону: Усе йде відповідно до графіків 8 вересня 2021, 13:40
"Слуги народу" обговорять ротації в Кабміні на початку наступного тижня 8 вересня 2021, 12:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!