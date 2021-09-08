Мінфін оприлюднив рейтинг забудовників Київської області: лідер — NOVBUD

МІНФІН

Український портал про фінанси та інвестиції Мінфін оприлюднив рейтинг забудовників Київської області за перше півріччя 2021 року.

Головним критерієм була кількість введених в експлуатацію квадратних метрів за зазначений період.

Лідером виявилась компанія NOVBUD (ЖК "Петрівський Квартал", "Нові Теремки" та інші), що за цей час здала в експлуатацію 642 квартири загальною площею понад 30 тис. м2.

"Кількість бажаючих купити квартиру в передмісті зростає. А девелопери навперебій заманюють клієнтів гарною картинкою переваг життя подалі від переповнених міст", — йдеться на порталі.

Рейтинг складено з урахуванням багатьох критеріїв, головним із яких була кількість введених в експлуатацію квадратних метрів за 1-2 квартали 2021 року. Чим більшу площу ввела в експлуатацію будівельна компанія, тим вищою є її позиція.

При цьому, наявність сертифіката ДАБІ — обов'язкова умова. До рейтингу включались лише компанії, що здали у звітному періоді хоча б один будинок висотою не менше трьох поверхів із наявністю всіх належним чином оформлених документів. Усього до рейтингу ввійшло 38 забудовників, серед яких 11 "новачків".

Нагадаємо, раніше Мінфін публікував рейтинг забудовників Києва. До нього увійшли 24 компанії.