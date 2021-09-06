"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик перевищив 60 мільярдів

фото: міністерство фінансів

Зі старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 22 957 кредитів на загальну суму 60,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 21 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 7,2 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, а 32,2 млрд грн - у якості антикризових кредитів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 408 кредитів на загальну суму 929,7 млн грн.

Станом на 3 вересня 2021 року Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 37-ма банками.

"Окрім того, у рамках посилення інвестиційної складової програми 5-7-9% Фонд розвитку підприємництва спільно з керівництвом Львівської обласної державної адміністрації запустили спільний Пілотний проєкт із запровадження механізму додаткової компенсації процентів за інвестиційними кредитами мікро, малих та середніх підприємств Львівщини до рівня 0% річних.

Відповідний договір про початок реалізації Пілотного проекту був підписаний днями між Львівською облдержадміністрацією та Фондом розвитку підприємництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Пілотний проєкт має наступні переваги:

Місцева влада стає прямим учасником Програми 5-7-9%, запроваджуючи додатковий пакет підтримки для місцевих ММСП з урахуванням пріоритетів розвитку регіону. Реалізація Пілотного проєкту повністю синхронізується з механізмом компенсації процентів в рамках програми 5-7-9% з використанням ескроу-рахунків. Усі уповноважені банки, яких на сьогодні є 37 установ, автоматично стають учасниками Пілотного проєкту. Фонд виступає "єдиним вікном" для банків та місцевої влади, що суттєво зменшує їх адміністративні витрати на реалізацію Пілотного проєкту. В рамках Пілотного проєкту поєднуються кошти державного та місцевого бюджетів, що збільшує обсяг державної підтримки місцевих підприємців (до 0% річних).

"В подальшому Фонд розвитку підприємництва планує поширити модель реалізації Пілотного проєкту на всі регіони України", - додали в Мінфіні.

Нагадаємо:

З моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 22 549 кредитів на загальну суму 59,5 млрд грн.

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Іншими словами: кошти платників податків спрямовані на пільгові кредити витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства.

"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування.

Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки від фінансової діяльності", – зазначається в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектору, які оформили пільгові кредити від початку роботи програми, сягає 46%. Левову частину цих кредитів видавали на початку цього року, у період посівної.

В листі наголошується: якщо залишити програму працювати так і надалі, то вона нестиме низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів ні від Національного банку.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність, повідомив ЕП співрозмовник у Мінфіні.

Приватбанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що завдяки програмі "5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину і підкреслив, що у відомстві працюють над оновленням програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Економічна правда