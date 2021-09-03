Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов'язаних

фото: мінцифри

Вперше в історії Збройних Сил України в тестовому режимі запрацював новий цифровий онлайн-сервіс, який дозволить призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінити реєстрацію місця проживання.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Відтепер змінити реєстрацію місця проживання для військовозобов’язаних, резервістів і призовників буде значно простіше. Вперше в історії Збройних Сил України в тестовому режимі запрацював новий цифровий онлайн-сервіс, який має на меті не лише успішно реалізувати політику цифрової трансформації в системі Міноборони, а й підвищити цифрову грамотність серед населення, полегшити громадянам доступ до цифрових послуг у контексті спрощення процедур реєстрації в режимі онлайн".

Деталі: Нововведення стосується осіб, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи.

Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. У Міністерстві кажуть, що раніше ця послуга займала багато часу, а людям потрібно було відвідувати так звані "військкомати" щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому.

Тепер молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти можуть зайти на портал "Дія" та заповнити там електронну заяву. Туди потрібно внести свої особисті дані, обрати з переліку відповідну категорію: призовник, резервіст чи військовозобов’язаний та внести особистий номер реєстрації.

Потім "Дія" має зробити запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних центрів надання адміністративних послуг.

Тобто процедуру можна пройти без черг та особистого відвідування.

Наразі послуга "Є-реєстрація" працює у тестовому режимі в кількох територіальних громадах України: Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь, Кривий Ріг, а також у Києві.

Як і раніше, функціонує паперовий варіант зміни реєстрації місця проживання.

Українська правда