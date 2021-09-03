Мінкульт заявив про чергову загрозу для історичного будинку в Києві

Деталі: У МКІП кажуть, що прийнятий столичною владою мораторій на ремонт та реконструкцію будівель ХІХ-ХХ століття не може бути ефективним механізмом протидії варварської забудови столиці.
Там закликають столичну владу затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план.
Що передувало: Київрада ввела мораторій на проведення реконструкції та капітального ремонту 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, цей список може доповнюватися.
Читайте також: Дон Кіхот з Малої Житомирської. Як київський математик не дав розвалити садибу Мурашка і залишився жити в руїнах
Передісторія:
Під ранок 20 серпня на Обсерваторній 6 у Києві знесли одноповерхову будівлю кінця XIX сторіччя – "садибу Барбана". Мер Києва Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко свою провину відкидають, звинувачуючи один одного.
12 липня у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
У квітні у Києві знесли історичний прибутковий будинок Уткіна.