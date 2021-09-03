УП запрошує на зустріч з професором із Гарварда Геннадієм Фузайловим

10 вересня "Українська правда" запрошує своїх читачів на відкриту дискусію з професором Гарвардської медичної школи та лікарем клініки Massachusetts General Hospital Геннадієм Фузайловим.

Вже понад десять років він прилітає з Бостона зі своєю командою, щоб безкоштовно лікувати українських дітей від опіків.

Зустріч із Фузайловим відбудеться у столичному кінотеатрі "Жовтень", у залі "Аншлаг".

Розмові з лікарем передуватиме спеціальний показ документального фільму "Треба ще вижити", знятого у тому числі завдяки фінансовій підтримці Клубу УП.

В основі стрічки — історія про молодого лікаря Івана Черненка, який працює в Роздільнянській районній лікарні в Одеській області. Він буде спеціальним гостем показу.

Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена до 50 осіб. Охочим долучитися до дискусії й подивитися кінострічку необхідно заповнити форму реєстрації. Усі зареєстровані отримають підтвердження поштою.

Показ фільму розпочнеться о 19:00, початок дискусії — о 20:15. Модеруватиме розмову редактор "Української правди" Михайло Кригель та головна редакторка Севгіль Мусаєва.