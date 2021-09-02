У Ірландії WhatsApp оштрафували на 225 млн євро через порушення правил приватності

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Компанія WhatsApp, що належить Facebook, отримала від ірландського регулятора штраф у 225 млн євро через інформацію про обмін персональними даними з іншими структурами Facebook.

Про це повідомляє Reuters.

У WhatsApp заявили, що оскаржуватимуть штраф, і назвали його "абсолютно непропорційним". В Офісі Уповноваженого з конфіденційності даних Ірландії (DPC) повідомили, що справа стосується політики приватності компанії, дійсна у 2018 році.

Зокрема, у справі йдеться про інформацію, яку WhatsApp надавав споживачам щодо обробки їхніх персональних даних іншими дочірніми компаніями Facebook.

DPC є основним регулятором з питань конфіденційності даних Facebook у Європейському Союзі, адже регіональна штаб-квартира знаходиться у столиці країни – Дубліні.

Після публікації попереднього рішення регулятора на засіданні Європейської ради з питань захисту даних було видано інструкцію, яка вимагала від DPC переоцінити та збільшити запропонований штраф з огляду на низку факторів.

Зрештою регулятор вирішив накласти на WhatsApp догану та штраф у розмірі 225 мільйонів євро, а також зобов’язати компанію вжити конкретних заходів для захисту персональних даних.

Нагадуємо:

Групи споживачів у ЄС подали скаргу в Єврокомісію на WhatsApp, заявляючи, що месенджер несправедливо змушує користувачів приймати нове оновлення конфіденційності, називаючи це порушенням правил блоку.

Економічна правда