У Німеччині почався п’ятиденний страйк залізничників через умови праці

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Німецька профспілка машиністів GDL почала в ніч з середи на четвер, 2 вересня, черговий страйк на пасажирських потягах, який став вже третім з початку серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Цей страйк стане найдовшим в останній серії страйків і триватиме більше 5 діб. Він, як і попередні, повинен істотно обмежити пасажирські залізничні перевезення в країні. У сфері вантажних перевезень страйкувати почали в середині дня 1 вересня.

У той же час залізничний концерн Deutsche Bahn вважає, що здатний під час нинішнього припинення роботи машиністів зберегти близько 25% рейсів далекого прямування і 40% рейсів приміських поїздів і міських електричок.

На початку червня GDL оголосила про провал переговорів про поліпшення умов праці, які тривали кілька місяців.

Deutsche Bahn, потерпілий, зокрема, від кризи, пов'язаної з пандемією, і від повені, пропонував GDL підвищення заробітної плати в два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року . Однак профспілка визнала ці умови недостатніми.

У середу Deutsche Bahn висунув профспілці нові пропозиції в надії запобігти страйку: поступове підвищення зарплати на 3,2%, одноразову виплату "корона-премій" в розмірі до 600 євро і зменшення терміну дії тарифного договору з 40 місяців до 36. Однак профспілка станом на ранок четверга відкинула цю пропозицію і оголосила про початок страйку.