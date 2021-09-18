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Кабмін погодив кандидатури 5 членів наглядової ради "Центренерго"

Субота, 18 вересня 2021, 14:56

15 вересня на своєму засіданні, Кабмін погодив членів наглядової ради "Центренерго".

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Кабмін погодив кандидатури Валерія Безлепкіна, Олександра Мужеля та Валерія Щекатурова як незалежних членів. Кандидатури Дениса Кудіна та Андрія Готи, у якості представників держави.

Як повідомляють ЗМІ, Гота працює керівником кабінету керівника Офісу президента [Андрія Єрмака  – ЕП], а Безлепкін є безробітним.

Водночас Валерій Щекатуров є ФОПом, місцем роботи Мужеля вказана компанія Renedes Advisory Services LTD. Кудін працює заступником голови Фонду державного майна.

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Центренерго

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