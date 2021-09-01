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Зеленський обговорив із главою Світового банку земельну реформу

Середа, 1 вересня 2021, 11:25
 
фото: Зеленський у Twitter

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Світового банку Девідом Малпассом, вони обговорили земельну реформу.

Джерело: Зеленський у twitter

Пряма мова: "Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору".

Деталі: За словами Зеленського, обговорили з Малпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прибули до Вашингтона о 2:00 за київським часом.

Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.

Зустріч Зеленського і  Байдена відбудеться 1 вересня.

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Українська правда

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Зеленський Світовий банк земельна реформа

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