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Зеленський обговорив із керівником NASA проєкти, до яких може долучитись Україна

Середа, 1 вересня 2021, 10:15
 
офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником NASA Біллом Нельсоном, де обговорили участь вітчизняних підприємств  у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда". 

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Зеленський каже, що "Україна має знову стати космічною державою". За його словами, наша держава зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда", а також проекти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями.

Українська правда

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космічна галузь Зеленський космос США

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