Всі розділи
Укр / Рус

Мінцифри придумало, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube

Середа, 1 вересня 2021, 09:25

Міністерство цифрової трансформації запропонувало компанії Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту для сторінок українського YouTube Music і YouTube.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації 

Деталі: Відповідну пропозицію озвучив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час зустрічі з віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія. 

Зокрема, на зустрічі обговорили можливість оптимізації співпраці щодо застосунку Дія та питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube. 

У Мінцифри кажуть, що зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна.

Саме тому українські посадовці запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

YouTube Мінцифри

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Росії пригрозили санкціями Facebook і YouTube 17 травня 2021, 18:20
Рада прийняла за основу законопроєкт про "податок на Google" 17 лютого 2021, 14:40
YouTube, Facebook і Twitter у РФ можуть загрожувати штрафи до мільярдів доларів 18 грудня 2020, 17:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!