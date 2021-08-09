Байден призначив критика "Північного потоку-2" спецпредставником з питань енергетики – ЗМІ

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Президент США Джо Байден призначив свого ексрадника Амоса Хохштейна спецпредставником Держдепартаменту з питань енергетики, який відповідатиме за реалізацію угоди з Берліном, щоб завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомило у понеділок видання Axios із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Реалізація угоди щодо трубопроводу стане головним найближчим пріоритетом для Хохштейна, якого у Східній Європі називають "хлопцем Байдена".

Хохштейн був одним з основних критиків "Північного потоку-2", стратегічного і фінансового пріоритету Кремля, який дозволить Росії доставляти газ в Європу в обхід України.

Призначення Хохштейна не потребує затвердження членами Сенату, зазначає видання. Сам Хохштейн наразі відмовився коментувати призначення.

Одне з джерел заявило, що здивоване тим, що Хохштейн погодився на цю посаду, оскільки вона внутрішньо суперечить його поглядам на проєкт.

"Адміністрація США намагається приховати цю жахливу угоду за його авторитетом зі сподіванням, що це змусить людей забути, наскільки вона погана", - сказав співрозмовник видання.

Хохштейн був спеціальним представником Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань з 2014 по 2017 рік, контролюючи зовнішньополітичну діяльність США з питань енергетики та консультуючи Байдена з енергетичних питань.

У 2017 році він увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз". У жовтні 2020 року Хохштейн заявив, що подає у відставку, аргументуючи це відходом української влади від боротьби з корупцією.

Представники з оточення президента Володимира Зеленського спочатку були стурбовані призначенням Хохштейна, пише Axios. Але в неділю джерело, наближене до українського президента, повідомило, що "українці не сумніваються у його добросовісності".

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Днями глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання проєкту проти України.

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Європейська правда