Шлях до кліматичної нейтральності: бізнес просить уряд розробити план дій на виконання Паризької угоди

Ілюстрація: UBTA

Українська асоціація бізнесу і торгівлі та Центр економічного відновлення звернулись до уряду з проханням ініціювати розробку дорожньої карти до Другого національного визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди та створити відповідну робочу групу із залученням бізнесу.

Дані організації брали участь у формуванні Другого національно-визначеного внеску (НВВ-2), розробили дослідження та надали уряду Звіт щодо визначення Другого національного визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди.

У ньому визначені три сценарії втілення цілей та розраховані необхідні інвестиції на їхнє виконання. Крім того, звіт містить деталізовані показники за всіма галузевими напрямами та пропозиції заходів для реалізації.

Уряд схвалив документ 30 липня, чим визначив амбітні цілі України щодо мінімізації викидів парникових газів на рівні 35% від 1990 року. Досягнути цього планують до 2030 року.

"Водночас, така мета є і величезним ризиком для міжнародної репутації України та торговельних можливостей у разі недосягнення. Наразі як у держави, так і у бізнесу, відсутнє чітке розуміння джерел фінансування заходів з декарбонізації та соціально-економічних наслідків зеленої трансформації. Це може призвести до невиконання цілі або ж негативних наслідків для добробуту громадян", – сказано у листі до уряду.

Кабінет Міністрів врахував позицію та застереження бізнесу щодо розвитку економіки, завдяки чому оновлена версія НВВ-2 до Паризької Угоди зафіксувала амбітність цілі та врівноважила її відповідними умовами. Зокрема, запропонувала реалістичний горизонт у 37-42% від рівня 1990 року у разі, якщо країна не виконає необхідних заходів.

Також оприлюднені зустрічні очікування України, реалізація яких стане передумовою виконання цілі НВВ-2:

інтеграція об’єднаної енергетичної системи України в енергосистему континентальної Європи;

збереження атомної генерації обсягом понад 50% з урахуванням необхідності зводити нові енергоблоки;

збереження транзиту газу територією України обсягом 40-55 млрд кубометрів на рік та недопущення завершення проєкту Північного Потоку – 2 як такого, що становить загрозу енергетичній безпеці України;

подолання енергетичної бідності;

повномасштабна реалізація програми трансформації вугільних регіонів;

врегулювання воєнного конфлікту з Російською Федерацією.

"UBTA та ЦЕВ підтримали позицію уряду щодо заявлених передумов щодо доступу України до екологічних фінансів, збереження та покращення доступу до ключових міжнародних партнерів, дотримання сталої та послідовної політики і відсутності обмежень, що є важливими економічними передумовами для досягнення заявлених кліматичних амбіцій", – вказано у листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Водночас UBTA та ЦЕВ переконані, що реалізація настільки значної кліматичної амбіції України потребує детального планування. Відтак, організації звернулися до уряду України з проханням ініціювати розробку відповідної дорожньої карти та створити міжвідомчу робочу групу із залученням бізнесу.

Зі свого боку фахівці UBTA та ЦЕВ готові долучитися до такої робочої групи та надати необхідну експертну підтримку для її ефективної роботи.