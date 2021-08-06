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Німеччина в 2020 році внесла рекордну суму в бюджет ЄС

П'ятниця, 6 серпня 2021, 13:30
 
Unsplash

Попри економічні наслідки пандемії коронавірусу Німеччина в 2020 році зробила рекордний внесок в спільний бюджет ЄС.

Про це повідомило німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

Згідно з оцінкою агентства, Німеччина перерахувала до Брюсселя близько 19,4 млрд євро в 2020 році. Іншими найбільшими платниками стали Франція, яка внесла 9,5 млрд євро, та Італія з 6,3 млрд євро.

За підрахунком агентства, Польща стала найбільшим чистим одержувачем в абсолютних цифрах. Вона отримала з бюджету ЄС на 12,4 млрд євро більше, ніж сплатила. За нею йдуть Греція з 5,6 млрд євро та Румунія і Угорщина з приблизно 4,7 млрд євро.

Агентство підкреслює, що Польща та Угорщина зазнають критики через звинувачення у серйозних порушеннях верховенства права та інших фундаментальних цінностей ЄС. Тому в Євросоюзі посилюються голоси щодо скорочення виплат ЄС Угорщині та Польщі.

"Якщо ми хочемо запобігти подальшому перетворенню Угорщини та Польщі в автократії, Єврокомісія повинна припинити виплату грошей ЄС Варшаві і Будапешту", - вважає німецький депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

Єврокомісія зазначає, що бюджет ЄС дуже малий у порівнянні з національними бюджетами, і що вигоди від членства в ЄС надходять не тільки на основі бюджетних показників.

Європейська правда

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Німеччина ЄС

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