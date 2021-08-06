РФ використає "Північний потік-2" для шантажу України і Європи – глава МЗС Польщі

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Російська влада дає зрозуміти, що буде використовувати газопровід "Північний потік-2" як інструмент політичного шантажу України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи", – сказав міністр.

"Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік – це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО", – додав Рау.

Цього тижня голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та 10 його колег з країн ЄС підписали спільну заяву, в якій висловилися проти домовленості США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Днями глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання проєкту проти України.

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