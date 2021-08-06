Адвокати GOLAW успішно захистили прокурора від незаконного звільнення 

Прокурора Генеральної прокуратури України було звільнено через подання ним заяви про переведення до Офісу Генерального прокурора невстановленої форми.

Адвокатам GOLAW вдалось переконати суд у незаконності такого звільнення. Суд визнав протиправним та скасував наказ про звільнення Клієнта, поновив його на тій самій посаді в Офісі Генерального прокурора, а також стягнув середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Розглядаючи апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора, апеляційний суд підтримав позицію адвокатів GOLAW та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Над проектом працювали партнер Катерина Манойленко, радник Катерина Цвєткова та адвокат Анастасія Ніколенко.