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Суд арештував 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму

Четвер, 5 серпня 2021, 18:05
 
ФОТО: ПРОКУРАТУРА АР КРИМ

Суд наклав арешт на 13 повітряних суден російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з та до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа", що знаходиться на тимчасово окупованій Росією території АР Крим.

Джерело: прокуратура АР Крим

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлене неодноразове порушення службовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси на окуповану територію, порядку в’їзду та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам України.

Зазначається, що у період з 2019 року і по теперішній час, в порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному вебсайті здійснюється безпосередній продаж квитків до окупованого РФ півострова.

Однак, наразі відомо, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів.

В рамках цього кримінального провадження раніше наклали арешт на 211 повітряних суден.  

Чому це важливо: Здійснення перельотів російськими (переважно) авіакомпаніями Україна розглядає як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

Економічна правда

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суд авіа Росія Крим прокуратура

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