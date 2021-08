Маск показав переміщення Starship на орбітальний стартовий майданчик

Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск поділився світлинами переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик.

Джерело: Ілон Маск у twitter, Укрінформ

Пряма мова: "Переміщення ракети на орбітальний стартовий майданчик".

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M

Деталі: Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship – космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота – близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

Як відомо, на днях SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.

SpaceX планує здійснити тестовий політ Starship без екіпажу на борту до кінця цього року.

SpaceX’s SuperHeavy Booster being hoisted onto the Orbital Launch Pad🚀 pic.twitter.com/8VRLNItok4