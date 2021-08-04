Припис щодо звільнення Вітренка потрібно виконати до 11 серпня – НАЗК 

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Нацагентство з питань запобігання корупції наполягає, що у зв’язку з поновленням дії припису щодо звільнення Юрія Вітренка з посади голови "Нафтогазу" уряд зобов’язаний його виконати до 11 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацагентства.

У приписі НАЗК вимагало від уряду вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком. У зв’язку з рішенням апеляційного суду 3 серпня, зазначає голова НАЗК Олександр Новіков, припис підлягає виконанню.

В агентстві пояснюють, що однією із підстав ініціювання справи стала нібито відсутність можливості скасування урядом пунктів 8 та 9 розпорядження. Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснив конкретний механізм для виконання припису.

Для цього необхідно скликати засідання Уряду та ініціювати розгляд скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження та припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

Крім того, у листі зазначається, що "припис підлягає виконанню не пізніше за 11.08.2021".

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

3 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК і скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабміну щодо припинення строку дії контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда