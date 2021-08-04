На "Рівнеазоті" після аварії в грунтах зафіксували перевищення нітратів

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Після аварії на "Рівнеазоті" у деяких місцях в результаті проб грунту зафіксували перевищення показників нітратів в 10 разів.

Джерело: очільник Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook

Пряма мова: "Проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії.

Забір проводився, з урахуванням переміщення хмари викиду, на 11 пробних майданчиках площею 100 кв м методом "конверту".

Деталі: Зокрема, поблизу "Рівнеазоту" у грунті виявили перевищення по нітратах в 10 разів. Також на вулиці Соборній азоту більше в 1,3 рази, нітратів – в 1,8 разів.

Біля села Зелений Гай норма нітратів перевищена в 4,3 рази. Ще в трьох місцях, біля сіл Грушвиця, Верхівськ, Городок, перевищення складають від 1,7 до 1,9 рази.

Мальований каже, що перевищення показників у грунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації. Йдеться також про незадовільне ведення господарської діяльності.

Передісторія:

20 липня у Рівному на території заводу ПАТ "Рівнеазот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизаціятрубопроводу з нітрозними газами.

До міста наблизилася хмара рудого диму. Водночас рятувальники казали, що хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та довкіллю немає.

Причиною аварії на хімічному заводі "Рівнеазот" може бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника або корозія ділянки трубопроводу.

Підприємство "Рівнеазот" входить у структуру Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.