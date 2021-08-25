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Світовий банк припинив фінансування проєктів в Афганістані псля того, як таліби захопили контроль над країною.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на представника банку.

"Ми призупинили виплати в рамках нашої діяльності в Афганістані, і ми уважно відстежуємо і оцінюємо ситуацію відповідно до наших внутрішніх політик та процедур", - заявив представник Світового банку.

Зазначається, що Світовий банк вдався до такого кроку через кілька днів після рішення МВФ призупинити виплати Афганістану.

"Ми будемо продовжувати тісно консультуватися з міжнародним співтовариством та партнерами. Разом з нашими партнерами ми вивчаємо шляхи, щоб продовжувати підтримувати народ Афганістану", - йдеться у заяві Світового банку.

При цьому, з 2002 року Світовий банк виділив понад 5,3 млрд дол на проєкти в Афганістані.

Нагадаємо:

"Талібан" не зможе отримати доступ до ресурсів МВФ та спецправ запозичення (455 млн дол) через відсутність ясності щодо визнання уряду в Афганістані.

Сполучені Штати заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

Раніше стало відомо, що влада Німеччини призупинила надання допомоги на сприяння розвитку Афганістану. Із 250 мільйонів євро, передбачених у німецькому бюджеті за цією статтею, поки не виплачено ані цента.

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Економічна правда