Світовий банк припинив фінансування проєктів в Афганістані
Світовий банк припинив фінансування проєктів в Афганістані псля того, як таліби захопили контроль над країною.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на представника банку.
"Ми призупинили виплати в рамках нашої діяльності в Афганістані, і ми уважно відстежуємо і оцінюємо ситуацію відповідно до наших внутрішніх політик та процедур", - заявив представник Світового банку.
Зазначається, що Світовий банк вдався до такого кроку через кілька днів після рішення МВФ призупинити виплати Афганістану.
"Ми будемо продовжувати тісно консультуватися з міжнародним співтовариством та партнерами. Разом з нашими партнерами ми вивчаємо шляхи, щоб продовжувати підтримувати народ Афганістану", - йдеться у заяві Світового банку.
При цьому, з 2002 року Світовий банк виділив понад 5,3 млрд дол на проєкти в Афганістані.
Нагадаємо:
"Талібан" не зможе отримати доступ до ресурсів МВФ та спецправ запозичення (455 млн дол) через відсутність ясності щодо визнання уряду в Афганістані.
Сполучені Штати заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".
Раніше стало відомо, що влада Німеччини призупинила надання допомоги на сприяння розвитку Афганістану. Із 250 мільйонів євро, передбачених у німецькому бюджеті за цією статтею, поки не виплачено ані цента.
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Економічна правда
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