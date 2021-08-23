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Шмигаль: збитки від окупації Криму сягають 100 мільярдів доларів

Понеділок, 23 серпня 2021, 13:32
 
фото: пресслужба кабміну

Загальні потенційні збитки України від тимчасової окупації Росією Криму оцінюються в понад 100 млрд доларів.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті Кримської платформи, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами – більше 100 млрд доларів. Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість, а головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора".

Деталі: У цьому контексті він наголосив, що саме тому одне з пріоритетних завдань нині – це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.

"Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси", - додав Шмигаль.

Довідка: 100 мільярдів доларів - це приблизно 2,5 бюджета україни на 2021 рік

Що передувало: 23 серпня у Києві відбувається установчий саміт ініціативи з деокупації Криму "Кримська платформа". Участь у ньому беруть 46 делегацій

Раніше Центр економічної стратегії оцінив збитки від тимчасової окупації Криму у понад 135 млрд доларів.

Українська правда

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