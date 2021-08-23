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Єврокомісія обіцяє стежити, щоб "Північний потік-2" не призвів до транзитних проблем для України

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:22
 
ФОТО: NS-2

Єврокомісія обіцяє стежити, як США і Німеччина забезпечуватимуть, аби газопровід "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що Єврокомісія завжди давала ясно зрозуміти, що "Північний потік-2" не є проєктом спільного європейського інтересу і не сприяє досягненню цілей енергетичної політики ЄС.

"Зараз ми будемо стежити за декларацією США і Німеччини, і як буде забезпечуватися те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми будемо продовжувати стежити", - сказав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії нагадав, що за пропозицією Єврокомісії всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, повинні відповідати умовам Третього енергопакету, у тому числі умовам щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією і Німеччиною по "Північному потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

За даними видання Politico, європейські дипломати та чиновники позитивно оцінили рішення Києва вимагати консультацій з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо угоди Берліна із США.

У липні в Європейській комісії отримали запит України про консультації щодо "Північного потоку-2".

Європейська правда

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Північний потік

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