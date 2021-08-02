Низка потягів Укрзалізниці запізнюються через негоду
Понеділок, 2 серпня 2021, 10:29
Внаслідок погодних умов на заході України низка потягів Укрзалізниці запізнюються на час до 2 годин, через погоду в Угорщині потяг сполученням із Віднем затримали на 8 годин.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Так, затрималися потяги:
- №44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів — Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
- №8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);
- №244 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №14 Солотвино — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №9 Київ — Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- №7 Київ — Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- №50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину);
- №110 Львів — Херсон (затримка склала 45 хвилин);
- №149 Полтава — Ворохта (затримка склала 40 хвилин).
Крім того безпересадковий вагон Відень — Київ затримується до кінцевої станції на 8 годин через погоду в Угорщині.
Економічна правда
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