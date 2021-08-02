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Низка потягів Укрзалізниці запізнюються через негоду

Понеділок, 2 серпня 2021, 10:29
 
фото укрзалізниця

Внаслідок погодних умов на заході України низка потягів Укрзалізниці запізнюються на час до 2 годин, через погоду в Угорщині потяг сполученням із Віднем затримали на 8 годин. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, затрималися потяги:

  • №44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №11 Львів — Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
  • №8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);
  • №244 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №14 Солотвино — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
  • №9 Київ — Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
  • №7 Київ — Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
  • №50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину);
  • №110 Львів — Херсон (затримка склала 45 хвилин);
  • №149 Полтава — Ворохта (затримка склала 40 хвилин).

Крім того безпересадковий вагон Відень — Київ затримується до кінцевої станції на 8 годин через погоду в Угорщині.

Економічна правда 

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