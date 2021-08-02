Низка потягів Укрзалізниці запізнюються через негоду

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Внаслідок погодних умов на заході України низка потягів Укрзалізниці запізнюються на час до 2 годин, через погоду в Угорщині потяг сполученням із Віднем затримали на 8 годин.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, затрималися потяги:

№44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№11 Львів — Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);

№8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№244 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№14 Солотвино — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№9 Київ — Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№7 Київ — Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину);

№110 Львів — Херсон (затримка склала 45 хвилин);

№149 Полтава — Ворохта (затримка склала 40 хвилин).

Крім того безпересадковий вагон Відень — Київ затримується до кінцевої станції на 8 годин через погоду в Угорщині.

Економічна правда