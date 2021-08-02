Анонс: 3 серпня відбудеться експертна дискусія на тему "Реформа корпоративного управління 2.0: криза чи нова сторінка"
3 серпня о 15:00 "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint проводить експертну дискусію на тему ""Реформа корпоративного управління 2.0: криза чи нова сторінка".
У рамках дискусії обговорюватимуться теми:
- чому реформа корпоративного управління важлива
- проблеми у реформі корпоративного управління
- непрозорість Наглядових рад та компаній
- шляхи вирішення проблем реформи корпоративного управління
- законопроєкт № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління держкомпаній
Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.
Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".
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