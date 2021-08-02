E-commerce Digital Day - онлайн-конференція з електронної комерції

У минулому році і так постійно процвітаючий ринок інтернет-торгівлі домігся неймовірних успіхів. Обмеження, пов'язані з Covid-19 істотно прискорили розвиток e-commerce. Зростання ринку склав більше 40%, а кількість грошей, витрачена онлайн - більше 100 млрд грн. Прогнозується, що в 2021 році, сума, витрачена українцями на товари і послуги в інтернеті виросте до 137 млрд грн.

І в той же час, всього лише 9% покупок відбувається онлайн. Але ж частина українських виробників навіть не представлені в інтернеті, і це - найкраща можливість серйозно взятися за онлайн-просування свого бренду.

12 серпня 2021 року відбудеться вже другий E-commerce digital day - онлайн конференція, на якій в супроводі 17 digital-експертів будемо розбирати всі найдрібніші подробиці збільшення продажів, утримання клієнтів, поліпшення ланцюжків поставок і створення ефективної маркетингової стратегії.

Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts зібрали цікаві кейси, перевірені інструменти і кращих експертів. Своїм чесним досвідом поділяться представники топових компаній, які досягли значного успіху на ринку інтернет-торгівлі, а саме: Exist.ua, Vodafone, Фокстрот, Ельдорадо, Intertop Ukraine, Citrus, MOYO, Kasta, USUPSO Ukraine, Укрзолото, Fishki.ua, МебельОк, Wellamart, COLLAR Company та інші.

Спікери готують яскраві інформативні доповіді, графіки, таблички, цифри, кейси, і все, що може бути корисним для застосування в будь-якому онлайн-бізнесі.

Що вас чекає на конференції?

17 півгодинних доповідей з реальними кейсами і особистим досвідом представників інтернет торгівлі;

9,5 годин надихаючих прикладів і свіжих ідей;

можливість задати питання спікеру в чаті;

нетворкінг в закритому Telegram-чаті конференції;

бонуси, акції та подарунки від організатора і партнерів.

На конференції ви дізнаєтесь:

які тренди в електронній комерції сьогодні;

тенденції ринку e-commerce України;

чому варто переходити в e-commerce;

як розвивається ринок електронної комерції в Україні;

як обігнати конкурентів на маркетплейсах;

тільки унікальні корисні кейси, які раніше не були озвучені.

Конференція стане джерелом практичної інформації для всіх, хто готовий в 2021 році ще більше розширювати онлайн-горизонти і піднімати продажі: для власників та керівників інтернет-магазинів, представників онлайн і офлайн рітейлу, великих постачальників товарів, і інтернет-маркетологів, яким важливо тримати руку на пульсі і отримувати свіжі знання від колег по цеху.

Встигніть зареєструватись на конференцію до 12 серпня та придбати квиток зі знижкою -15% за промокодом e-commerce_day_15

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator