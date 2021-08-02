Zoom погодилась виплатити $85 мільйонів через проблеми із приватністю
Понеділок, 2 серпня 2021, 09:17
Платформа для проведення відеоконференцій Zoom погодилась заплатити 85 мільйонів доларів через проблеми із приватністю.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідне рішення компанія прийняла через позов, в якому йшлось про те що Zoom порушив права користувачів на приватність, поширивши їх дані для Facebook Google та LinkedIn. Таким чином хакери могли втручатись у відеоконференції.
Попереду – затвердження позиції судом.
Відповідно до угоди, позивачі мають отримати знижку на 15% на передплату або 25 доларів.
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