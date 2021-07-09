Рада розгляне "екологічні" законопроєкти на позачерговому засіданні

Наступного тижня Верховна Рада збереться на два позачергові засідання – у вівторок та четвер. Їх може скликати президент Володимир Зеленський.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Корнієнка: "Наступного тижня планується два засідання – у вівторок (13 липня) та четвер (15 липня). Швидше за все, їх буде просити скликати президент України. Засідання у вівторок буде присвячене ухваленню закону про реформу "Укроборонпрому" та іншим законопроєктам, зокрема розглядається можливість розгляду законопроєкту про обіг медичного канабісу в першому читанні, про "Укроборонпром" – в другому читанні.

Щодо засідання у четвер, то мова більше буде йти про екологічні закони. Там цілий пакет, близько восьми законів.

Вони присвячені різним регулюванням в екологічній сфері, приєднання України до такої екологічної ініціативи як "Смарагдова мережа", підсилення різних моментів у лісовій галузі, тобто екологічні закони. Також закони про цифровізацію, реформу цифрової трансформації. Теж, швидше за все, будуть розглядатися на позачерговому засіданні "закон про paperless", який потрібно до 24 серпня ухвалити, законопроєкт про "Дія Сіті" в другому читанні, законопроєкт про віртуальні активи".

Деталі: Також Корнієнко очікує, що сам пленарний тиждень буде дуже насиченим.

Українська правда