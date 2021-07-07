Пентагон розірвав контракт із Microsoft на 10 мільярдів доларів

Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило, що скасовує контракт на 10 мільярдів доларів, укладений з IT-компанією Microsoft, на який також претендував інтернет-гігант Amazon.

Джерело: Міноборони США, DW, Reuters

Дослівно заява Міністерство оборони США: "З огляду на постійні зміни технологічного середовища, стало зрозуміло, що контракт на хмарний проєкт Jedi, (...) більше не відповідає вимогам задля покриття прогалин у можливостях міністерства оборони".

Деталі: Згідно з поширеною у вівторок, 6 липня, заявою американського оборонного відомства, проєкт зі створення хмарної системи під назвою Jedi більше не відповідає потребам міністерства.

Тепер, кажуть в американському оборонному відомстві, є необхідність провести новий тендер. Фаворитами цього тендеру вважаються компанії Amazon і Microsoft, однак можливі пропозиції від інших компаній також будуть розглянуті, пообіцяли в міноборони.

Проєкт Jedi передбачав створення хмарної системи для обміну інформацією з усіх родів військ в спільній системі з використанням штучного інтелекту (ШІ).

Десятирічний контракт компанія Microsoft отримала в жовтні 2019 року, хоч фаворитом під час тодішнього тендеру вважалася компанія Amazon. Тоді Amazon позивалася проти Пентагону в суді через цей контракт.

У компанії звинуватили, зокрема, тодішнього президента Дональда Трампа у зловживанні своїм впливом. Трамп нерідко дозволяв собі вкрай критичні випади в бік засновника Amazon Джефа Безоса, котрий також володіє виданням Washington Post, який часто критично відгукується про Трампа.

Українська правда