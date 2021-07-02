фото: Укрпошта

З 1 липня "Укрпошта" тимчасово припиняє доставку бджіл за виключенням бджолиних маток - їхнє перевезення на період сезону (травень-жовтень) зберегли на численні прохання бджолярів та профільних спілок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що Укрпошта довгий час була єдиним поштовим оператором, який забезпечував пересилання бджолопакетів.

"Проте Укрпошта не є організацією, яка профільно займається перевезенням бджіл і може виділити для цього окремий транспорт з належними умовами.

Крім того, є аспекти, такі як погодні умови і щільність бджіл у бджолопакетах, на які Укрпошта не може впливати, проте які суттєво впливають на перевезення комах. Саме тому Укрпошта тимчасово припиняє доставку бджіл, і інформує про це завчасно, щоб бджолярі змогли знайти альтернативу до сезону 2022 року", - йдеться в позиції компанії.

При цьому, для пересилання бджолиної матки буде використовуватися спеціальна упаковка, яка має розміри 70 х 35 х 20 мм і повинна бути додатково вкладена в картонну тару відповідних розмірів, в залежності від кількості упаковок з бджолиними матками з отворами для вентиляції.

Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340х240х100 мм.

Доставка бджіл призупинена до забезпечення умов перевезення бджіл, які сприяють їх безпечній доставці та створення умов для збереження здоров’я працівників.

Нагадаємо:

12 травня журналіст Віталій Глагола повідомив, що 8 мільйонів бджіл загинули під час відправки "Укрпоштою" із Закарпаття.

Згодом в "Укрпошті" заявили, що бджоли почали оживати.

Після інциденту "Укрпошта" заявила, що у наступному році припинить надання послуги перевезення бджіл.

Економічна правда