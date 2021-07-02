НБУ оприлюднив перелік фінустанов, які не розкрили власників

нбу

Нацбанк опублікував перелік компаній, які не подали документи про структуру власності в установлений строк - 17 червня 2021 року був останній день для подання документів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572", - заявили в НБУ.

При цьому, лише 116 компаній із цих 281 (або 41% учасників ринку, які порушили вимоги положення) мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України.

Зазначається, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу.

Перелік компаній, які не подати документи, а також інформація щодо їх місцезнаходження та кількості ліцензій - за посиланням.

Нагадуємо:

За два тижні до кінця терміну лише 7% учасників небанківського фінринку розкрили свої структури власності до Нацбанку.

Небанківські фінустанови до 17 червня повинні розкрити свої структури власності та опублікувати їх на своїх сайтах, відповідні вимоги затвердив Національний банк.

Норми стосуються усіх небанківських фінустанов окрім кредитних спілок, а також лізингодавців та операторів поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги.

Економічна правда