Шмигаль обіцяє, що опалювальний сезон почнеться вчасно і без зривів
Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно і без зривів.
Про це він заявив під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання народних депутатів.
"Цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів, без запізнень, люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема і в Новому Роздолі і в Новояворівську.
Щодо підготовки до цього опалювального сезону - вона розпочата, видані відповідні розпорядження. Підготовка до опалювального сезону знаходиться на контролі моєму особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій і Міністерства енергетики", - сказав Шмигаль.
"Опалювальний сезон буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни, без зривів, я вас в цьому запевняю", - додав він.
Нагадаємо:
Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".
Економічна правда
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