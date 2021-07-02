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Шмигаль обіцяє, що опалювальний сезон почнеться вчасно і без зривів

П'ятниця, 2 липня 2021, 12:15
 
Денис Шмигаль
фото: Урядовий портал

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно і без зривів.

Про це він заявив під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання народних депутатів.

"Цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів, без запізнень, люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема і в Новому Роздолі і в Новояворівську. 

Щодо підготовки до цього опалювального сезону - вона розпочата, видані відповідні розпорядження. Підготовка до опалювального сезону знаходиться на контролі моєму особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій і Міністерства енергетики", - сказав Шмигаль.

"Опалювальний сезон буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни, без зривів, я вас в цьому запевняю", - додав він.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда

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