У Києві звільнили весь склад комунальної служби перевезень

У столиці звільнили керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря та всю команду служби через втрату довіри і підозру в роботі в інтересах окремої групи перевізників.

Джерело: прес-служба КМДА, заступник голови КМДА Костянтин Усов у Facebook

Дослівно КМДА: "Місто продовжує готуватися до реформування ринку пасажирських перевезень.

Зокрема, через втрату довіри, звільнено керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря, а також повідомлено про звільнення усіх працівників підприємства у зв'язку із реорганізацією структури".

Деталі: Комунальну службу звільнили після останнього конкурсу, де дискваліфікували дві третини перевізників, а сам конкурс намагалися зірвати "тітушки".

За словами заступника глави КМДА, міський голова Віталій Кличко видав розпорядження про звільнення Савтиря через втрату довіри. Як уточнили УП в пресслужбі Усова, розпорядження про звільнення Савтиря видали за день до проведення конкурсу.

Усіх працівників КСП повідомили про звільнення через реорганізацію структури підприємства.