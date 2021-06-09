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Верховний суд остаточно забрав землю на Трухановому в охоронців Медведчука

Середа, 9 червня 2021, 12:52
 

За касаційною скаргою прокуратури Верховний суд повернув столичній громаді землю на Трухановому острові вартістю понад 25 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Вища судова інстанція остаточно підтвердила законність вимог прокуратури у цій довготривалій справі.

Організація, яка самовільно зайняла прибережну зону та закрила до неї вільний доступ киянам, зобов’язана повернути землю столичній громаді, звільнивши від всіх споруд".

Деталі: Верховний суд підтримав позицію прокуратури у справі щодо повернення територіальній громаді столиці земельної ділянки площею 1,16 га на Трухановому острові у м. Києві вартістю понад 25 млн гривень.

Йдеться про понад 11 тисяч квадратних метрів території Труханового острова, яку за даними розслідування Bihus.info, захопили соратники голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, власники приватного охоронного агентства "Шторм, перекривши доступ до Дніпра.

Прокуратура довела, що землю вони зайняли незаконно, а будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу здійснили без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась.

Передісторія:

  • У листопаді 2020 року Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора та зобов’язав юридичну особу повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому, звільнивши її від розміщеного на ній майна.
  • Суд апеляційної інстанції вказане рішення скасував. Не погоджуючись із зазначеною постановою Київська міська прокуратура оскаржила її до Верховного суду, який підтримав доводи прокурора.

Українська правда

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