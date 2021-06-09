Всі розділи
Укр / Рус

Посли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в Криму - ЗМІ

Середа, 9 червня 2021, 12:28

Посли країн Євросоюзу у середу 9 червня затвердили продовження заборони на інвестування в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для продовження заборони ЄС на інвестиції в Криму ще на рік", - повідомив журналіст.

За його словами, подальше затвердження рішення на Раді ЄС очікується у найближчі дні.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

В МЗС РФ заявили, що режим санкцій відносно Росії, закріплений у багатьох законодавчих актах країн Заходу, залишиться назавжди, бо Крим не віддадуть.

Нещодавно глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС Крим

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міжнародна асоціація повітряного транспорту засудила заборону агентства ЄС літати над Білоруссю 4 червня 2021, 16:54
Посли ЄС схвалили заборону для білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу - ЗМІ 4 червня 2021, 12:24
Агентство авіабезпеки ЄС заборонило літати у повітряному просторі Білорусі 3 червня 2021, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!